Videsorveglianza, Bagalini:: "Servono più telecamere"

A quando la firma dei protocolli d’intesa per condividere le immagini della videosorveglianza con le forze dell’ordine? A chiederselo è Nicolò Bagalini (FdI), che in una recente commissione sicurezza ha riportato in tavola l’annosa diatriba sulle piccole telecamere installate nei punti chiave della città. "Chiedo al sindaco – dice il meloniano – di prendere l’impegno di migliorare la criticità dell’illuminazione cittadina e di aumentare e implementare l’installazione delle telecamere con annesso trasporto dati. E chiedo inoltre di sposare inoltre le istanze che i vari sindacati di polizia hanno più volte presentato per innalzare il livello del commissariato a ‘dirigenziale’ permettendo così un congruo numero di personale al momento negato per le rigide tabelle ministeriali effettuate dai precedenti governi, basti vedere la riforma Madia".

Un buon sistema di videosorveglianza, chiarisce il consigliere, consentirà alle forze dell’ordine di prevenire il crimine, consentendo un intervento immediato e fungendo da supporto per le attività investigative. Continua Bagalini: "L’articolo 5 comma 1 del regolamento che disciplina la videosorveglianza stabilisce che l’utilizzo delle immagini tra le diverse forze di polizia dovrà essere specificatamente disciplinato con appositi atti, convenzioni, patti. Su questo tema noi di FdI abbiamo più volte proposto e invitato l’amministrazione Spazzafumo a firmare un protocollo d’intesa tra gli organi predisposti, incrementando così gli strumenti a disposizione degli operatori della sicurezza e rafforzare l’attività di controllo sia ai fini preventivi che repressivi di ogni forma di illegalità. Per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle telecamere bisognerebbe implementare il trasporto dati utilizzando la fibra e garantire una buona qualità d’immagine, altrimenti questi strumenti, e gli articoli che li regolano, risultano inutili. A riguardo mi sono giunte delle segnalazioni degli addetti ai lavori, che lamentano una scarsa illuminazione in vari luoghi della nostra città, queste situazioni creano habitat ideali per i delinquenti".

"La sicurezza – conclude Bagalini – è un tema fondamentale per una città turistica come San Benedetto: i sondaggi dimostrano che le prime informazioni che i turisti considerano riguardano la tranquillità della destinazione scelta e solo successivamente il meteo nel periodo stabilito. I soldi stanziati per la sicurezza non sono mai una spesa inutile, al contrario un investimento importante capace di far crescere il territorio".

Giuseppe Di Marco