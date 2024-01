Vietato bere acqua a spese dell’Ast. L’azienda: "Ecco le disposizioni"

Stop all’acqua minerale in bottiglia a spese dell’azienda per l’uso personale dei dipendenti. Questa la disposizione, che ha lasciato perplessi operatori e organizzazioni sindacali, comunicata nei giorni scorsi dalla direzione amministrativa dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli a tutti i reparti degli ospedali Piceni. Nella comunicazione, avente a oggetto ‘utilizzo dell’acqua minerale’, si legge testualmente: "Su disposizione della direzione amministrativa si ricorda che l’acqua minerale in bottiglia, nelle unità operative è legata all’esclusivo impiego nella diluizione di farmaci, preparazione di latti, integratori alimentari e solo per scopi legati alle terapie, non per uso personale dei dipendenti. Si dispone, a partire da subito, che vengano sospese, tutte le forniture alle unità operative di bottiglie d’acqua da 0,5 e 1,5 litri. Le coordinatrici potranno inoltrare alla direzione sanitaria, motivata richiesta con i quantitativi presunti giornalieri di utilizzo dell’acqua minerale legato a scopo sanitario".

Dunque, bottiglie d’acqua minerale a carico dell’azienda sì, ma solo per motivi sanitari, e non per l’utilizzo personale dei dipendenti che dunque, da ora in poi, se vorranno bere acqua minerale, dovranno portarsela da casa, o acquistarla al bar, o prenderla, a pagamento, dai distributori automatici che ci sono negli ospedali. Ma non è finita qui. Insieme a questa diposizione ne è arrivata un’altra ai reparti con la quale la direzione amministrativa ha comunicato la sospensione di richieste "di extra vitto ospedalieri non necessari, ovvero banane, burrini, latte fresco, marmellate, succhi frutta brik e yogurt". "Qualunque richiesta extra – si legge nella comunicazione – dovrà essere inoltrata alla dietetica ospedaliera che si pronuncerà per l’eventuale approvazione".

Sulle decisioni interviene Giorgio Cipollini della Cisl che dice: "Esprimo forte preoccupazione non tanto per la razionalizzazione delle vivande, che però è sintomatico del fatto che dietro c’è un processo di rivisitazione di tutta l’organizzazione sanitaria finalizzata a economizzare la spesa, perché all’Ast di Ascoli sono stati assegnati 26 milioni di euro in meno rispetto all’anno scorso. Razionalizzare può significare anche spendere meglio, e questo ci sta, ma economizzare per 26 milioni di euro, l’8% della spesa complessiva assegnata al Piceno, significa apportare tagli con ricadute pesanti sui servizi e sul personale".

Lorenza Cappelli