Vietato giocare a pallone in piazza

È tornato in vigore, a Grottammare, il divieto del gioco del pallone nelle piazze principali. Da giovedì scorso e fino al 13 settembre, nelle piazze Fazzini, Dante Alighieri, Carducci, Kursaal, San Pio (in quest’ultima dalle 21 alle 07 del giorno successivo), è vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento. Sono vietati anche quei giochi collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l’incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o altro bene pubblico o privato. Sono esclusi dal dispositivo dell’ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza, tramite l’utilizzo di oggetti che per peso e consistenza siano oggettivamente inoffensivi ed inidonei a produrre danni a persone o cose. Sanzioni amministrativa da 25 a 500 euro.