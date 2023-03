Vigile denuncia: "Diffamato sui social durante il lockdown"

"Non l’avevo multato, non l’avevo segnalato a chi di dovere e quelle frasi diffamatorie che ha poi pubblicato su Facebook le ho percepite come indirizzate a me, visto che ero l’unico agente di polizia municipale in servizio ad Acquasanta". Questo ha detto un vigile urbano della cittadina termale riferendo al giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti di un fatto avvenuto tre anni fa. La frase apparsa sulla pagina Facebook del ristoratore Fabio Troiani finito sotto processo è questa: "quando l’idiozia supera il buon senso". La vicenda risale al 29 marzo 2020, in pieno lockdown a seguito della pandemia di Covid 19 che era appena esplosa in tutto il mondo. Il ristoratore era a passeggio nei pressi della propria abitazione, in aperta campagna insieme al suo cane, con lo scopo di consentire all’animale di espletare le proprie necessità fisiologiche.

"Stavo finendo il mio servizio e per tornare in paese, proveniente da Paggese, ho scelto una strada comunale secondaria. L’ho visto a passeggio nei pressi di casa sua, non sono intervenuto, né lui ha detto niente a me, e ho proseguito dirigendomi verso il Comune. Sono poi stati dei conoscenti a riferirmi la frase e per questo ho sporto denuncia" ha detto il vigile che si è costituito parte civile. "La sua critica non era certamente rivolta all’agente in servizio il quale svolgeva legittimamente controlli, per effetto di varie ordinanze comunali – spiega l’avvocato Gionni, difensore di Troiani – ce l’aveva con chi l’aveva mandato lì, in un luogo semideserto, dove non va mai nessuno".