Vigile investito mentre fa attraversare i ragazzi della scuola

Attimi di apprensione, ieri mattina, intorno alle 8, a Piattoni, di Castel di Lama, un agente della polizia locale, sul posto per far attraversare i ragazzi durante l’entrata alla scuola media ‘Enrico Mattei’, è stato investito da un’auto che stava facendo manovra. ll comandante del vigile e la preside sono immediatamente intervenuti sul luogo per prestare i primi soccorsi all’agente ferito. In quel momento davanti alla scuola c’erano pullman carichi di studenti e le auto dei genitori, sul posto sono arrivati anche i militari del Radiomobile d Ascoli per i rilievi di legge, dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che l’agente sia stato investito da un’auto, condotto da una madre, che stava facendo la retromarcia. Il giovane in seguito all’urto è caduto a terra. Sono stati momenti di paura, subito è scattato l’allarme, i presenti sono andati in soccorso. A seguito dell’incidente, infatti, l’agente ha riportato diverse contusioni, dolorante si è subito rialzato ed è stato portato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove gli sono state prestate le prime cure del caso.

m.g.l.