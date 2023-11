Vigili del fuoco, cercasi operatori

La Regione ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n. 5687 e s.m.i., di undici “Operatori” del ruolo degli “Operatori e degli Assistenti”, a tempo indeterminato (tempo pieno), da assegnare al Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Nel dettaglio 5 posti sono presso la Direzione Regionale VV.F. delle Marche ad Ancona, in via Bocconi, altri 5 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona e 1 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno. Il personale con la qualifica di Operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge, tra le altre mansioni, le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. In relazione alle esigenze dell’ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall’amministrazione. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata “Janet” accessibile al seguente link: https:janet.regione.marche.it ed unicamente durante la finestra temporale che va dalla mezzanotte di lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 23:59:59 di venerdì 8 dicembre 2023. Tutte le informazioni necessarie sono reperibili contattando i diversi centri per l’impiego delle Marche.