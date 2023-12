Vigili del fuoco e Marina celebrano Santa Barbara

Giornata come sempre molto sentita quella di Santa Barbara, la Patrona dei vigili del fuoco celebrata, come da tradizione, al Comando di Ascoli. La giornata è iniziata con la deposizione della corona di alloro al monumento posizionato all’interno del Comando ed è proseguita presso il Duomo, alla presenza delle massime autorità civili e militari, con la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Ascoli, monsignor Gianpiero Palmieri, che durante l’omelia ha rivolto parole di elogio per il costante ed incessante impegno a tutela e salvaguardia della popolazione. Il comandante della capitaneria di porto di San Benedetto, Alessandra Di Maglio, ha invece presieduto la solenne cerimonia dell’alza Bandiera, con la quale si è dato inizio ai festeggiamenti in onore della Patrona della Marina Militare a San Benedetto. Dopo la lettura del messaggio augurale del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e dopo aver rivolto il suo personale apprezzamento a tutto il personale per il diuturno impegno dimostrato nel corso dell’anno, il Comandante ha voluto dedicare un momento speciale per condividere i maggiori traguardi professionali raggiunti dai suoi militari, oltre alle ricompense loro attribuite per i lodevoli risultati conseguiti in servizio. La celebrazione è poi continuata presso la Basilica Cattedrale Santa Maria della Marina, con la Messa officiata dal vescovo Carlo Bresciani.