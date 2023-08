Vigili del Fuoco, Francesco Quartarulli e Danilo Chiovini in pensione dopo 30 anni

Dopo oltre trent’anni di servizio, Francesco Quartarulli e Danilo Chiovini lasciano il servizio operativo nei Vigili del Fuoco per godersi la meritata pensione. Entrambi hanno prestato la loro opera al Comando di Ascoli Piceno non facendo mai mancare il loro supporto, con competenza e professionalità, ai colleghi ma anche negli interventi svolti quotidianamente in questi anni. A loro gli auguri anche dal Carlino.