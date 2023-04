Vigili, Diomedi al timone

Leonardo Diomedi è il nuovo comandante della polizia locale di Cupra e sarà in servizio attivo già da domani. Arriva da Fermo, dov’era vice comandante e prenderà il posto di Cristian Lupidì, che da alcuni mesi si è trasferito al comando della polzia locale di Jesi. "Gli agenti di polizia locale rappresentano l’amministrazione comunale sul territorio – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Devono essere attenti e disponibili alle segnalazioni e alle esigenze dei cittadini, un lato umano che ho riscontrato in Diomedi per svolgere questo importante compito. Finalmente troveremo stabilità in questo fondamentale settore, dopo il segno breve ma intenso lasciato dall’ex comandante Lupidi. Sono convinto che Diomedi farà bene e per lungo tempo". A Cupra non ci sono particolari criticità. Sarà importante l’opera di prevenzione, il controllo del territorio e difendere l’immagine del paese.