Vigili urbani,. Basili a capo dell’Anvu

È quello di Franco Basili, del comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto, il nome scelto per il ruolo di segretario regionale Marche dell’Anvu – l’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia – durante l’assemblea dei delegati provinciali che si è svolta venerdì 13 giugno. L’incontro, che ha seguito il Congresso Nazionale di maggio a Montesilvano, ha visto la partecipazione di rappresentanti da tutta la regione e ha segnato l’inizio di un nuovo corso associativo. Dopo una discussione approfondita sui risultati del mandato precedente e sulle prospettive future, l’assemblea ha rinnovato le cariche sociali all’unanimità. Anna Grasso (Ancona) è stata eletta Presidente Regionale, mentre Marco Mancino (Pesaro) sarà il nuovo Vice Presidente Regionale. Ma è stata la nomina di Basili, espressione del comando sambenedettese e figura di riferimento nel panorama marchigiano della polizia locale, a richiamare l’attenzione per la chiarezza delle priorità illustrate nel suo primo intervento ufficiale. "Parliamo di sicurezza, di gestione delle criticità quotidiane e soprattutto di organizzazione: tre punti fondamentali per una Polizia Locale all’altezza delle sfide attuali", ha detto Basili. Il nuovo segretario regionale ha poi insistito su un concetto chiave: la formazione continua. "Gli aggiornamenti professionali sono imprescindibili. Vogliamo che il personale sia in grado di affrontare in modo preparato e concreto le situazioni che si verificano sul territorio". Il nuovo direttivo ha tracciato anche una prima agenda dei lavori per il quinquennio 2025-2030, con due appuntamenti già fissati. Il primo sarà la partecipazione alla Giornata Anvu di Riccione, dove interverrà il Vice Presidente Nazionale Cav. dott. Roberto Benigni. Il secondo è previsto a ottobre nel pesarese, in una giornata incentrata su tematiche scelte direttamente dai soci, secondo una linea di ascolto e coinvolgimento del territorio. L’assemblea ha approvato infine il nuovo Regolamento Regionale Marche, aggiornato per rispondere alle esigenze operative e organizzative del corpo associativo.

Emidio Lattanzi