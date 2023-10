Vigili urbani senza armi, dal sindacato la diffida al Comune

Il sindacato autonomo Csa di polizia locale, ha diffidato il Comune di San Benedetto, affinché si decida ad armare i propri agenti. Il pressing del sindacato, a ogni modo, non è solo sul Comune, ma si estende a tutti gli organi competenti. Il Csa nell’agosto scorso ha inviato una lettera, al sindaco, alla giunta, al segretario, al comandante della polizia locale, alla Rsu e Rls del Comune di San Benedetto, nella quale si diffida nel continuare lo svolgimento dei servizi, in particolare quelli notturni e di pronto intervento, non armati. "A oggi gli organi istituzionali comunali restano nel totale silenzio – affermano i vertici del Csa –. Del fatto, in data 12 ottobre, è stata notiziata la Prefettura, la questura, la Regione Marche e in questi giorni anche tutto il Consiglio comunale". Va detto, a ogni modo, che tutto questo grande interesse a svolgere il servizio d’istituto, armati di pistola, non vi è neppure da parte della maggioranza degli agenti in servizio nel comando di San Benedetto. Il sindacato di polizia locale fa notare che da sempre e in particolar modo negli ultimi tempi, gli appartenenti al corpo svolgono servizi di pronto intervento e controllo del territorio. Si occupano a 360 gradi di qualsiasi richiesta, spesso sgravando il locale commissariato e il comando dei carabinieri, che va dal divieto di sosta all’incidente stradale, dalla viabilità alla sedazione di particolari situazioni critiche a volte anche armata, dal controllo commerciale alla lotta all’antiabusivismo e contraffazione, dal passo carraio al posto di controllo su strada, dall’occupazione abusiva al degrado urbano, dal Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) a soggetti in stato di alterazione psico-fisica allo sgombero coattivo di immobili occupati abusivamente, dal controllo nomadi al servizio stadio, dal monitoraggio di aree sensibili a rischio degrado, al servizio congiunto con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio. "Queste attività sono svolte dagli agenti mettendo a volte anche a rischio la propria incolumità".

ma. ie.