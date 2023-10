Vigneto divorato da un violento rogo

Sono stati divorati dal fuoco sei filari di vigneto lunghi almeno cento metri ciascuno in contrada Forola nel comune di Acquaviva Picena, ai confini con Monteprandone. Danni ingenti quelli causati dall’incendio divampato intorno alle 14 di ieri in un terreno ricoperto da sterpaglie adiacenti alla strada provinciale 46. Scattata la richiesta di intervento, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno operato con sette uomini e tre automezzi. Le fiamme, divampate fra le sterpaglie, per cause in corso di accertamento, spinte dal vento sono risalite lungo la scarpata finendo nel vigneto. Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, al temine delle operazioni sono risultate distrutte le vite di sei filari, cariche di uve nere che sarebbero state raccolte per farne vino Rosso Piceno Superiore. Un danno importante in una stagione in cui i viticoltori hanno dovuto fronteggiare la peronospora che ha causato non pochi problemi alle produzioni. L’intervento è terminato intorno alle 16,30.

Intanto le temperature continuano ad essere prettamente estive, con picchi vicino ai trenta gradi: durante la settimana che inizia oggi non sono previsti purtroppo cambiamenti, con l’anticiclone africano che non accenna a indietreggiare: preoccupano l’assenza di pioggia e il caldo estremo fuori stagione.