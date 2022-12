Vikinghi, bagno della tradizione

Le condizioni metereologiche sono promettenti e per questo gli amici dei Vikinghi, che ogni anno sfidano qualsiasi temperatura dell’acqua e condizioni del mare, invitano i coraggiosi a fare il bagno il primo giorno dell’anno. Il ritrovo, come sempre, avviene sulla spiaggia di fronte allo stabilimento balneare ’Stella Marina’ di Giuseppe Ricci, sede anche del presepe marinaro. L’appuntamento è per le 12,30 di domenica. Prima del tuffo ci sarà un piccolo riscaldamento sulla spiaggia, poi tutti in acqua. Una tradizione che va avanti da oltre un ventennio e che si rinnova sotto gli occhi di tanti curiosi. La cosa positiva è che il bagno nel primo dell’anno, iniziato per gioco fra un gruppetto di amici amanti del mare anche durante la stagione più fredda dell’anno, man mano ha finito per coinvolgere molte persone, fra cui donne e giovani anche stranieri, convinti degli effetti benefici della ’terapia’ rigenerante del freddo.