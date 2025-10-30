Villa Rambelli, ok dalla Giunta

Ok dalla Giunta alla modifica della destinazione urbanistica dell’area di Valle del Forno, corrispondente all’ex proprietà Rambelli, oggi di proprietà comunale. Il provvedimento, adottato all’unanimità martedì, consente di avviare la procedura per una variante al Piano Regolatore Generale, necessaria a trasformare la zona — attualmente classificata come agricola — in un parco pubblico attrezzato. L’obiettivo è dare seguito alle volontà testamentarie di Pietro Rambelli, che nel 1994 lasciò al Comune un’area di circa 15 ettari, indicando come destinazione un parco verde, orto botanico e museo etnografico all’aperto dedicato alla figlia Anna-Gaia. All’interno di questo progetto, l’Amministrazione intende realizzare anche spazi inclusivi e un cimitero per animali d’affezione, rispondendo a una crescente richiesta della cittadinanza. Lo studio geologico e idrogeologico preliminare, affidato alla geologa Morena D’Angelo, ha già confermato l’idoneità del terreno a ospitare tale struttura, rispettando i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa regionale. Secondo quanto evidenziato nel documento, la trasformazione di quell’area di Valle del Forno consentirà di coniugare sostenibilità ambientale e sociale, creando spazi per bambini, aree sportive e zone dedicate agli animali, con l’obiettivo di restituire alla comunità un nuovo luogo di incontro e di memoria collettiva. Ora il Servizio Pianificazione Urbanistica predisporrà gli elaborati necessari e acquisirà i pareri degli uffici competenti per avviare la fase progettuale.