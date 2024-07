Villa Rambelli, restyling rimandato

Sono in dirittura d’arrivo, i bandi per la sistemazione di Villa Rambelli e dell’ex sede comunale: gli uffici di Viale De Gasperi stanno per concludere i progetti relativi a queste due grandi opere e gli avvisi per l’assegnazione dei lavori verranno emanati subito dopo l’estate. È questo il cronoprogramma di massima che si è data l’amministrazione, attualmente impegnata a scegliere il tipo di procedura per il completamento del lungomare. Per omologare il segmento centrale della passeggiata, infatti, è necessario decidere se adottare un bando aperto a tutti oppure ristretto in base alle caratteristiche delle aziende. La scelta, comunque, dovrebbe essere operata in settimana, così da poter avviare l’intervento al termine della bella stagione. Per quanto riguarda la villa, si tratta di effettuare un intervento di consolidamento e restauro conservativo con destinazione museale. Villa Cerboni Rambelli, che è proprietà del comune dal 2001, è uno storico edificio risalente al XIX secolo e fu edificato dal dottor Angelo Cerboni Baiardi, per poi divenire dimora di Anna Sestili e del dottor Pier Paolo Rambelli. È formata da un volume centrale di tre piani a pianta quadrata, ai cui lati si aggiungono due edifici di due piani a pianta rettangolare. La tenuta è famosa anche per il ‘giardino’, un parco di circa 12.000 metri quadrati. La nuova progettazione per l’intervento – una vecchia è rimasta in comune per anni – è stata formalmente avviata lo scorso dicembre.

Anche l’opera prevista per Palazzo Guidi è in fase avanzata: in questo caso si parla di adeguamento sismico e l’intervento avrà un costo di 4,7 milioni. Costruito nel 1812 e per anni punto di riferimento del borgo marinaro sambenedettese, l’edificio divenne sede del comune nel 1862 e per molto tempo ha ospitato la sede della Polizia municipale. I vigili della riviera, tra l’altro hanno visto trasferire i propri uffici nella palazzina di piazza Kolbe proprio a fine giugno. I tecnici di Viale De Gasperi, peraltro, stanno per portare a termine il progetto di riqualificazione di piazza Montebello: questo lavoro, che include la ripavimentazione della superficie, il restyling di via Palermo e la pedonalizzazione di via Montebello, assorbirà circa 1,7 milioni dalle casse comunali. L’amministrazione aveva previsto l’inizio dei lavori per ottobre ma lo start era stato spostato a gennaio 2025. La conclusione della parte tecnica, però, dovrebbe arrivare in leggero anticipo.