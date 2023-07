Villa romana, apertura ancora rinviata

A quando la riapertura della villa romana del Paese Alto? L’inaugurazione del nuovo polo museale avrebbe dovuto esserci un mese e mezzo fa, ma ad oggi il sito archeologico che caratterizza il vecchio incasato di San Benedetto rimane off limits. L’ultima novità risale ad alcuni giorni fa, quando l’amministrazione comunale ha dato mandato agli uffici di inviare alla Soprintendenza delle Marche l’elaborato progettuale per l’allestimento finale del polo. Viale De Gasperi quindi dovrà attendere la risposta di Ancona, e pertanto azzeccare le tempistiche della riapertura è operazione piuttosto ardua. A lavorare sulla pratica sono stati i settori cultura e lavori pubblici: in quest’ultimo caso, però, buona parte del personale è stato assorbito in questioni prioritarie, come la definizione del progetto relativo al restyling del Ballarin. Una pratica che, com’è ben noto, ha messo in secondo piano tutte le altre. La scoperta della villa risale oramai ad oltre dieci anni fa: per scoprirla del tutto e renderla agibile, l’amministrazione Gaspari intercettò un fondo regionale da oltre 1,3 milioni, che furono destinati alla riqualificazione del Paese Alto. Il ritrovamento, nello specifico, risale al 2010, durante i lavori di ristrutturazione dell’ex scuola ‘Castello’: da subito fu chiaro che si trattava di una ‘domus’ utilizzata dall’aristocrazia romana durante i periodi di riposo dalle attività politiche, per dedicarsi all’ozio e a imprese produttive, vista la distanza a non più di un chilometro dal mare. Con la supervisione della Soprintendenza, venivano condotti scavi archeologici da piazza Sacconi fino all’interno dell’ex scuola. Il ritrovamento della villa indica che San Benedetto ebbe una funzione ben precisa nell’organizzazione economica e sociale romana, e spinge a riscrivere la storia della comunità rivierasca, soprattutto a seguito di altri reperti ritrovati in vicolo dei Neroni, che fa riferimento ai resti di un tratto di colonnato e di un mosaico a tessere nere, e lungo via Rossini.

Nell’estate 2020 i lavori di recupero consentivano di aprire alla pubblica fruizione gli spazi interni nei quali è collocato il mosaico di età romana risalente al I secolo a.C. L’autunno seguente, nuovi scavi interessavano la parte esterna che si affaccia su piazza Sacconi. Sono così tornati alla luce altri mosaici di età romana e parti di una vasca rivestita in ‘cocciopesto’, materiale edilizio caratteristico del periodo usato come rivestimento impermeabile di pavimenti e pareti, e si è avuta invece la prova che nella villa marittima del Paese Alto si producesse vino.

Giuseppe Di Marco