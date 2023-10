Villa San Giuseppe. Incontro dal prefetto

In seguito alla proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori della Casa di cura Villa San Giuseppe di Ascoli da parte delle organizzazioni sindacali Ugl salute, Nursind e Cisal, come richiesto da quest’ultime il prefetto ha convocato le parti, domani, alle 11.30, per il tentativo di conciliazione. "Temi aziendali e il mancato rinnovo del Ccnl Aris scaduto nel 2012 – dicono i rappresentanti sindacali - stanno generando notevole disagio tra i lavoratori della Casa di cura Villa San Giuseppe. In un periodo caratterizzato da inflazione e con il carrello della spesa in costante crescita, il fatto che il contratto collettivo sia scaduto da ormai dodici anni ha messo in stallo le buste paga. Abbiamo tenuto assemblee ed è stata coinvolta in vari incontri la direzione della residenza religiosa. Ciò con l’obiettivo di discutere l’introduzione del ticket pasto, di alleviare il disagio economico dei lavoratori, e per la revisione di disposizioni interne che gravano sul personale. La risposta della direzione è stata, purtroppo, negativa. Nonostante i nostri sforzi per trovare soluzioni comuni, il benessere dei dipendenti è stato messo in secondo piano. Di fronte a questa situazione e alla luce dell’importanza di garantire giustizia e dignità ai lavoratori della sanità privata, abbiamo proclamato lo stato di agitazione. Prima di giungere all’organizzazione di uno sciopero, abbiamo chiesto al prefetto, in base alla legge 14690, di convocare le parti coinvolte. Riteniamo che sia essenziale trovare una soluzione che soddisfi le legittime aspettative dei lavoratori e che ponga fine a una situazione contrattuale inaccettabile che perdura da troppo tempo. Rimaniamo aperti al dialogo e alla trattativa, ma non esiteremo a promuovere ulteriori azioni sindacali, se necessario, per garantire i diritti e il benessere degli operatori della Casa di cura Villa San Giuseppe".

l. c.