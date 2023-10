Villa Sant’Antonio. Il semaforo è in funzione

Più sicurezza sulla Salaria nel centro abitato di Villa Sant’Antonio. Dopo la tinteggiatura delle strisce pedonali, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, nei giorni scorsi è stata ripristinata anche la postazione semaforica, all’altezza della chiesa di Sant’Antonio da Padova. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio: "Sono stati completati i lavori di ripristino dell’attraversamento pedonale lungo la strada Salaria. Oltre alla sostituzione delle lampadine, che si erano bruciate, è stato sostituito il cicalino, necessario per l’attraversamento degli ipovedenti, il cui cortocircuito è stata la causa del mancato funzionamento del semaforo per lungo tempo. Ringrazio la ditta Linea Leader e a nostra polizia municipale per la professionalità. Per anni le uniche soluzioni proposte per ovviare al malfunzionamento sono state la sostituzione del semaforo con costi superiori ai 10mila euro. Invece con un po’ di attenzione e buon senso il problema si è risolto con soli 1350 euro".