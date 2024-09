Villa Sant’Antonio, pochi parcheggi: "Serve una soluzione, così non va"

Pochi, pochissimi i parcheggi nel centro di Villa Sant’Antonio, lungo la strada Salaria. Cittadini e commercianti pongono l’accento sulla situazione. I commercianti hanno ribadito con dei cartelli che i parcheggi sono privati e quindi ad uso esclusivo dei propri clienti. Una richiesta del tutto legittima, visto che si tratta di un parcheggio di proprietà. Ma c’è una domanda che sorge spontanea e interessa i Comuni di Ascoli e Castel di Lama: dove devono parcheggiare i clienti che devono accedere nei negozi dall’altra parte della strada? Lungo la stessa strada, intasando il traffico e con il rischio di una multa? Perché i parcheggi non ci sono e quelli ricavati dal Comune di Castel di Lama, regolati dal disco orario, sono troppo pochi. E’ necessario trovare una soluzione, proprio per non mandare in crisi le attività che di clienti e parcheggi hanno bisogno come dell’aria. "La mancanza cronica di parcheggi nel centro storico di Villa Sant’Antonio è una piaga di cui la città soffre da sempre – confermano i cittadini – e che i questi ultimi anni si è amplificata. E’ necessario che entrambi i rappresentanti comunali si siedano su un tavolo e trovino una soluzione utile per tutti". Purtroppo Castel di Lama è stata oggetto di un’urbanizzazione selvaggia, che ha lasciato poco spazio ai parcheggi e al verde, non va meglio nella parte di Villa Sant’Antonio di Ascoli, ma i negozi ci sono: sarebbe auspicabile trovare una soluzione e nel più breve tempo possibile.

Maria Grazia Lappa