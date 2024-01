Villa Vitali apre l’anno con il nuovo libro di Samuela Baiocco

Il centro sociale Villa Vitali di Fermo apre il calendario degli eventi per l’anno 2024 con la presentazione del nuovo libro di Samuela Baiocco, ‘Come araba fenice’. "Si tratta di un testo che racconta le vicende di più personaggi alle prese con le asperità della vita, ma che riescono sempre a trovare la forza per riemergere", sottolinea la presidente del centro sociale, Rosalba Ortenzi. "Ci sembrava che il nostro centro, proprio per le finalità sociali e ricreative che persegue, potesse essere un luogo ideale dove far conoscere l’esperienza letteraria della Baiocco che è già stata ospite, in passato, del nostro circolo di lettura con il suo precedente romanzo". L’appuntamento è per domenica 21 gennaio alle ore 18 per una chiacchierata con l’autrice e, a seguire,

un piccolo buffet offerto ai partecipanti.

"Nelle prossime settimane, prosegue Ortenzi, ci aspettano altre iniziative, tra cui un incontro conviviale con le "Vittorine" che

hanno realizzato i quadrati di lana per la composizione delle coperte per il progetto Viva Vittoria a sostegno dei centri antiviolenza del fermano. E poi proseguono gli incontri per i ragazzi dedicati agli scacchi e altre attività ludiche come il burraco e il biliardo, gli appuntamenti degli appassionati di lettura, le gite e così via". Insomma, un centro che si muove su più fronti ma che ha nel sociale, non soltanto il nome ma la sua ragione d’esistere.