"Villaggio Coldiretti andava fatto a settembre"

Sarà valsa veramente la pena di ospitare il ‘Villaggio Coldiretti’? Come e quanto ha contribuito a migliorare l’offerta turistica della riviera? Quali vantaggi concreti ha portato? A chiedere conto di tutto ciò è, ancora una volta, Luciana Barlocci: la consigliera del gruppo misto torna ad attaccare l’amministrazione comunale per quel che riguarda una manifestazione su cui si era puntato moltissimo, ma che ha fatto anche discutere per settimane l’intera comunità rivierasca. "Questo è stato un evento al quale pare non si sia potuto dire di no – afferma Barlocci - ma sembra che la maggioranza stessa non fosse al corrente delle proporzioni del Villaggio. Quanto abbiamo incamerato da questo evento? Gli espositori hanno pagato complessivamente 18mila euro di occupazione di suolo pubblico. C’è stata la ripulitura, ad opera del Consorzio di Bonifica del Tronto, dell’ex Bocciofila e la potatura di una quindicina di palme, per un valore complessivo vicino ai mille euro". Quali, gli svantaggi? "Ci sono stati problemi al giardino ‘Nuttate de lune’ e all’area Genevieve. Il primo non è accatastato e non è proprietà del Comune, e pertanto non poteva essere utilizzato. In questo momento, poi, non si può assolutamente intervenire per ripristinarvi il decoro, perché l’erba è secca e bisognerà attendere fine settembre. Non escludo che la Coldiretti, in tal senso, intervenga, ma la questione principale è che questa città mostrerà agli avventori giornalieri il giardino più scenografico di San Benedetto in condizioni pessime". Nei giorni scorsi le critiche sono state a dir poco feroci, e oggi vengono ribadite con uguale forza. "Poi abbiamo concesso il parcheggio di piazza Marinai d’Italia – prosegue la consigliera - in un momento in cui San Benedetto non ha mai posteggi a sufficienza. La nostra città a metà luglio non ha bisogno di un evento del genere, gli alberghi erano già tutti pieni. E infine: quanto è costato questo evento alla collettività? Perché non potevamo farlo a settembre? Le attività alimentari hanno lavorato pochissimo per via della concorrenza: basta andare a parlare con i nostri piccoli esercenti, che lamentavano lo scarso afflusso di clientela per la mancanza di parcheggi".

Il giudizio è ben poco tenero: "Quando ci siamo candidati - conclude Barlocci - avevamo idee serie sul commercio, anche perché contestavamo alla precedente Amministrazione di aver sempre riempito il centro con queste manifestazioni gastronomiche. Oggi ripetiamo quello schema, di continuo e per mesi: tre settimane di disagi e un evento di tre giorni che ha portato a risultati minimi. Il sindaco ha accettato a cuor leggero di ospitare un evento che la sua Amministrazione ha gestito in maniera disinvolta. Il sindaco contatti la Coldiretti per farci sapere quanto è costato questo evento".

Giuseppe Di Marco