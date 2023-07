Villaggio Coldiretti, i Verdi e Marinangeli contestano l'amministrazione Comunale

Il Villaggio Coldiretti non smette di far parlare la politica. Solo pochi giorni fa i Verdi contestavano all’amministrazione di aver sbagliato totalmente tempi e aree in concessione per lo svolgimento della manifestazione e ora tornano all’attacco, sostenendo che due di esse non sarebbero utilizzabili. "Nella delibera del 3 luglio – scrivono Paolo Canducci e Annalisa Marchegiani –, risultano oggetto di occupazione dall’8 al 19 luglio anche il giardino ‘Nuttate de lune’ e il parco Genevieve, entrambe non nella disponibilità del Comune. La prima area, infatti, è inesistente catastalmente, essendo ricavata dal riempimento dello spazio tra due barriere frangiflutti; la seconda è oggetto di contestazione tra lo stesso Comune e il demanio, che ne ha negato il trasferimento conseguente al cosiddetto federalismo demaniale, e che ancora oggi non ha completato l’iter di ri-demanializzazione, nonostante i solleciti degli uffici competenti. Non ne è chiara la proprietà, pertanto si invitano il dirigente all’area ‘Attività produttive e valorizzazione della città’ e il segretario generale a verificare la legittimità della concessione delle aree indicate e conseguentemente a procedere allo stralcio delle stesse dall’elenco degli spazi concessi alla manifestazione Villaggio Coldiretti".

I Verdi, infine, ricordano che per occupare aree verdi è necessario chiedere il deposito di una cauzione o di una polizza fideiussoria. Alle proteste del centrosinistra, quindi, si aggiunge quella di Lorenzo Marinangeli. "Contesto fortemente la scelta dell’amministrazione comunale di collocare il Villaggio Coldiretti nelle zone più belle e più particolari della città – dice il consigliere leghista –. Nel pieno della stagione turistica si creerà sicuramente caos, con la crisi della viabilità e la perdita di tanti parcheggi. La logistica è totalmente sbagliata".