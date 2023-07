Villaggio Coldiretti, i Verdi: "Scelte scellerate del Comune"

È stato presentato in pompa magna dall’amministrazione comunale, ma ha già suscitato forti perplessità in minoranza. Il ‘Villaggio Coldiretti’, maxi evento che si terrà in riviera dal 14 al 16 luglio, necessita di un’organizzazione temporale e di una logistica specifiche proprio per le dimensioni della manifestazione. Aspetti, questi, che ieri mattina sono stati fortemente contestati dal gruppo dei Verdi. "Non abbiamo nulla contro la Coldiretti o il suo evento – dichiara Paolo Canducci – ma va detto qualcosa sui tempi e i luoghi concessi dall’amministrazione comunale: da oggi pomeriggio – ieri, nda – fino al 21 luglio ci sarà l’occupazione di viale Buozzi, della rotonda Giorgini e del parcheggio di piazza Caduti del Mare. Dal 7 al 19 occuperanno viale Secondo Moretti, dal 7 al 20 la pineta a nord della Palazzina Azzurra, dall’8 fino al 19 il tratto di lungomare dall’inizio al ‘Viniles’. Metà del parcheggio di piazza Mar del Plata sarà occupato dal 12 al 17. Dall’8 al 21 toccherà al giardino ‘Nuttate de lune’ e all’area Genevieve e a questo si aggiunga che, per quattro giorni del mercato, le bancarelle di viale Moretti, viale Buozzi e piazza Giorgini verranno spostate sul lungomare, dal Viniles in direzione sud".

Per quanto riguarda la viabilità, infine, le auto che transitano sul lungomare in direzione nord verranno deviate all’altezza di via Rovereto e procederanno per via Trento. Insomma, la città sarà stracolma. "E’ una scelta priva di buonsenso – prosegue il consigliere – Non accettiamo alcun tipo di giustificazione, soprattutto perché il giardino ‘Nuttate de lune’ e l’area Genevieve saranno occupati dallo street food, con tavolini e sedie sul prato. In che condizioni lo ritroveremo? La riqualificazione dell’ex Bocciofila è un’opera assolutamente meritoria, ma allora perché non mettere lì i furgoncini dello street food?".

Ad aggiungere benzina è Annalisa Marchegiani: "Nella delibera – afferma la consigliera – viene riportato che il comune rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione e non assumerà responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa. Ciò mi lascia basita: bisogna garantire il rispetto dei regolamenti comunali e, per l’utilizzo delle aree verdi, deve essere rilasciato un apposito deposito cauzionale. Data la scelta dei luoghi in concessione, invito l’amministrazione a rispettare i regolamenti in tema di utilizzo del verde e di occupazione di suolo pubblico. Infine, mi sia concesso di dire che sarebbe preferibile organizzare eventi in grado di favorire l’indotto dei nostri commercianti".

Giuseppe Di Marco