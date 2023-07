Villaggio Coldiretti, Pareri Contrastanti su Protesta Vongolari Anti Ue

Si è chiuso ieri il villaggio Coldiretti a San Benedetto tra bagno di folla e parecchi politici intervenuti per l’occasione. Tra loro anche il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, che si è schierato con la protesta dei vongolari anti Ue. A fronte di parecchi favorevoli ci sono stati anche pareri contrari a quanto lanciato dal balco della kermesse, a iniziare dal Comitato del futuro Parco marino piceno. "La protezione del mare è interesse dei pescatori – si legge in una nota –. Pur comprendendo il grave disagio degli operatori non condividiamo l’impostazione della protesta orchestrata in questi giorni a San Benedetto dalla Coldiretti Pesca. Ciò in quanto, pur essendo il nostro mare Adriatico uno dei più ricchi e importanti per la biodiversità ittica, una gestione governativa assente e il continuo saccheggio indiscriminato di specie allo stato giovanile lo ha pesantemente impoverito. Il paradosso è che alla graduale diminuzione della risorsa si è sempre più incrementata la capacità di pesca con motori più potenti e attrezzature e tecniche più impattanti. Le aree marine protette contestate da alcuni settori della pesca rappresentano invece il modo più efficace per dare risposte durevoli a tale problematica. Basti considerare che la protezione della Fossa di Pomo imposta dal luglio 2015 ha fatto si che in questi 8 anni il pescato di nasello si sia triplicato. Ma come succede quando aumenta l’offerta i prezzi calano. Nel nostro caso avendo un’asta al ribasso e non avendo un controllo sulla attività di prelievo si è verificato un forte deprezzamento e lo sviluppo di una vera e propria forma di sciacallaggio di commercianti grossisti". "In questo quadro – proseguono dal comitato – appare strumentale deprecare l’importazione del pescato, visto che copre l’80% del consumo procapite. Altra cosa, come avviene d’altronde anche per i prodotti agricoli, sono le frodi di importatori disonesti che riforniscono Gdo e discount per consumatori che guardano al prezzo più che alla qualità. E’ a partire da queste criticità che vanno individuate le risposte alle problematiche dalla categoria e va assolutamente promossa una nuova impostazione nelle pratiche di pesca imperniate sul rispetto dell’ecosistema, sullo sviluppo di professionalità e soprattutto sulla graduale sperimentazione di nuovi e più sostenibili attrezzi di pesca. L’importante è pero che le aree da proteggere non siano scelte a tavolino senza il coinvolgimento degli stessi pescatori. La loro conoscenza del mare è infatti imprescindibile".