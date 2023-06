"Villaggio degli artisti neI vecchi box della piccola pesca"

A breve saranno finalmente assegnati gli 8 box destinati al rimessaggio e stoccaggio delle attrezzature delle imprese della piccola pesca situati in viale Pasqualini. Insomma prende corpo il villaggio della piccola pesca di San Benedetto. Contestualmente saranno liberati i box che per decenni sono stati occupati dagli operatori della pesca ravvicinata con nasse, cerchi, retine e galleggianti. Il progetto prevedeva la demolizione delle strutture prefabbricate per far spazio alle imprese della cantieristica alle spalle. Tranne che per un caso, sembra che le altre attività abbiano realizzato le loro opere e che, quindi, potrebbe non essere più necessario abbattere tutti quei manufatti. Arriva allora la proposta di Roberto Capocasa, che propone di salvare quei box e affidarli in concessione a pittori locali per dare corpo ad un "Villaggio degli artisti". Insomma farne un luogo vivace, colorato, ricco di fascino. Una piccola Montmartre in riva al mare, di fianco al Villaggio della pesca e di fronte al porto turistico. "Sono convinto che sarebbe un angolo fantastico per la città, un’attrazione per i turisti – ha affermato Capocasa – Tutti i box ristrutturati con poco, colorati in modo diverso, con le opere esposte e gli artisti a lavoro. Oltre che un bel colpo d’occhio sarebbe un ulteriore luogo artistico-culturale". L’idea è buona, ma sarà necessario capire quali sono i progetti legati a quegli spazi su demanio marittimo. Sono piccole proposte che richiedono un minimo di impegno e di coraggio da parte degli amministratori.