Villaggio dei pescatori, avviso del Comune per assegnare gli spazi

Il Comune di Grottammare ha bandito un avviso per assegnare in concessione gli spazi del Villaggio dei Pescatori, il complesso dedicato agli operatori della piccola pesca locale che si trova sul lungomare De Gasperi. A bando ci sono undici box per il rimessaggio delle attrezzature e uno spazio per svolgere l’attività di ittiturismo e vendita del pescato. Le istanze di partecipazione possono essere presentate entro il 3 maggio. L’avviso è destinato agli operatori economici in possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio come impresa attiva, oltre a: la qualifica di operatore economico della piccola pesca iscritto presso il competente Ufficio Locale Marittimo, se interessati ai box da destinarsi a depositi rimessaggio di piccole attrezzature da pesca e banchi di vendita; l’iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Pescaturismo e Ittiturismo, per partecipare all’assegnazione del box da destinarsi ad attività connesse all’ittiturismo. Per chiarimenti o ulteriori informazioni, gli uffici comunali sono disponibili ai seguenti numeri 0735.739258-219 (dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì e anche dalle 16 alle 18 nei giorni di martedì e giovedì).