Villaggio della piccola pesca, dal Flag Marche Sud arriva un altro finanziamento da 50mila euro

Grazie ad un ulteriore finanziamento del Flag Marche Sud, 50 mila euro, l’amministrazione comunale di Cupra continuerà nell’opera di sistemazione, abbellimento e maggiore funzionalità dell’area della piccola pesca. Nei giorni scorsi, come prima azione, è stata rimossa un’abbondante coltre di sassi portati a terra dalle correnti e che stava complicando l’uscita in mare e ritorno a terra dei piccoli natanti che esercitano la pesca costiera. Ora il primo stralcio del progetto denominato "Riqualificazione piccola pesca, percorsi di fruibilità con punti di sosta attrezzata" prevede la sistemazione e la rivitalizzazione della zona che si affaccia sul mare e sulla foce del torrente Menocchia, con azioni di abbellimento, piccoli percorsi con aiuole e verde. Si tratta di un progetto che in seguito dovrà portare, secondo le intenzioni degli amministratori, all’utilizzo degli ultimi tre box, verso nord, che sono rimasti di proprietà del Comune. Tra le idee, c’è anche quella di sistemarli e attrezzarli per fare un’attività di piccola ristorazione da asporto da affidare a privati, magari ad operatori della stessa piccola pesca, in modo da promuovere le peculiarità del territorio, come la frittura, le vongole, i bomboletti, le seppie. Un punto di visibilità e fruibilità della pesca locale anche come attrazione turistica. Vale la pena ricordare come fino a qualche anno fa fosse solamente un’area di stoccaggio dei sassi trasportati in mare dal torrente e che oggi sta diventando, gradualmente, una zona di interesse attorno al villaggio della piccola pesca. E’ stato creato il parco San Benedetto Martire, è stato realizzato l’affaccio con la piantumazione di Tamerici, è stato collegato il lungomare all’area verde e al parcheggio. Insomma quello che era un deposito di ghiaia sta diventando un luogo di attrattività.

Marcello Iezzi