‘Villaggio di Babbo Natale’ per i più piccoli in piazza Giorgini

Proseguono le festività in riviera. Sono due gli eventi andati in scena il giorno di Santo Stefano a San Benedetto: in primis il ‘Villaggio di Babbo Natale’, che dalle 16 di ieri ha rallegrato il pomeriggio dei più piccoli in piazza Giorgini. In serata invece si è tenuto il concerto della Corale Polifonica ‘Tebaldini’ alla chiesa di San Pio X, durante il quale è stato inaugurato il nuovo organo a canno grazie alla maestria dell’organista Gianluigi Spaziani. Durante lo spettacolo sono state eseguite diverse composizioni realizzate da artisti vissuti tra l’Ottocento e il Novecento, nel periodo in cui il movimento ceciliano operava per riportare la musica sacra nell’alveo della bontà, della sacralità e del decoro. In programma molti compositori la cui storia è legata alle Marche come Ulisse Matthey, organista piemontese che per molti anni è stato titolare del ruolo nella basilica di Loreto, Giovanni Tebaldini, che ha passato gli ultimi 10 anni a San Benedetto e due compositori marchigiani doc, Enrico Boccabianca di Ripatransone e Arturo Clementoni di Potenza Picena.