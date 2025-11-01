Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Ascoli
1 nov 2025
EMIDIO LATTANZI
Cronaca
Villaggio di Natale, pista di ghiacco in piazza Giorgini

La pista di pattinaggio su ghiaccio di circa 900 metri quadrati attorno alla fontana di Piazza Giorgini, le luci natalizie, gli spettacoli nei weekend e il concerto di Capodanno saranno i punti centrali del progetto ’Sbt Christmas Village 2025’, che ieri è stato varato ufficialmente dopo il passaggio in Giunta. Le iniziative si svolgeranno dall’8 dicembre all’11 gennaio e interesseranno il cuore della città, tra piazza Giorgini, viale Buozzi e le vie pedonali vicine. L’obiettivo è rendere il centro uno spazio di ritrovo per cittadini e turisti, con eventi pensati per tutte le età. Il progetto prevede una spesa complessiva fino a 150mila euro, di cui 120mila a carico del bilancio comunale e 30mila coperti da un contributo regionale. La formula scelta è quella del pacchetto "chiavi in mano", che comprende l’allestimento, la gestione e lo smontaggio delle strutture. Oltre alla pista di pattinaggio, sono previste animazioni per bambini, spettacoli musicali – dal jazz alla musica corale, fino alle cover band – e un evento di fine anno con concerto dal vivo e dj set in Piazza Giorgini e Viale Buozzi. Il Comune valuterà positivamente eventuali proposte migliorative da parte del gestore, come l’installazione di casette per il mercatino natalizio, addobbi e arredi o ulteriori attività senza costi aggiuntivi per l’amministrazione. Durante il periodo del Christmas Village, saranno spostati temporaneamente i posteggi dei mercati settimanali e quelli della Fiera di Santa Lucia, in accordo con le associazioni di categoria.

