Villaggio di Natale, ultimi giorni

Dopo più di un mese dalla sua apertura, chiuderà domani il villaggio di Natale in piazza Arringo. Da lunedì, pista di ghiaccio, casette in legno e albero di Natale saranno smontati e portati via. Domani, dunque, è l’ultimo giorno per poter pattinare sul ghiaccio e per poter acquistare i prodotti in vendita in quello che è un vero e proprio mercatino natalizio. Durante tutte le festività il villaggio di Natale e la pista hanno registrato un ottimo afflusso di persone. Tantissimi i bambini che, anche in questi ultimi giorni prima della ripresa della scuola, hanno approfittato per pattinare sul ghiaccio. Da mercoledì piazza Arringo tornerà ad ospitare il mercato bisettimanale che, per tutto il periodo delle festività, è stato spostato in piazza del Popolo o, quando quest’ultima era occupata, in via Kennedy nel quartiere di Porta Maggiore.