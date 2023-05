Il Liceo Annibal Caro organizza la seconda edizione di ‘Vince chi legge!’, una gara di lettura tra le classi seconde del Liceo Classico (2A, 2B, 2C), delle Scienze Umane (2A, 2B, 2C) e del Liceo Economico Sociale (2D). I ragazzi si sfideranno oggi pomeriggio alle 15 in piazza Sagrini su domande relative a un romanzo scelto e assegnato dalle loro docenti. Ci sarà una giuria e per la squadra vincitrice un premio a sorpresa, oltre all’onore della vittoria. Per i partecipanti un’occasione per stare insieme giocando con un libro.