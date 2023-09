vince la solidarietà

La solidarietà vince la pioggia. Si è tenuta domenica, in 21 città italiane, l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno alla ricerca scientifica e all’assistenza per i pazienti con tumori del sangue. Ad Ascoli sono state 80 le persone che hanno preso parte all’iniziativa. La Fitwalking For AIL rientra tra le varie attività collegate al progetto ambiente e salute. Ottanta temerari, incuranti della pioggerellina, capeggiati dal presidente Giuliano Agostini, hanno preso parte alla manifestazione per ribadire il valore della solidarietà. Ll reparto dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, guidato dal professor Piero Galieni, presente per l’occasione, rappresenta da anni un’eccellenza.