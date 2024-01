Vincent Cespedes dialoga col pubblico. Appuntamento venerdì all’auditorium

Per l’ultimo incontro della rassegna ’La visione e l’enigma’ che si terrà venerdì alle 16 nell’auditorium comunale di San Benedetto, sarà ospite il filosofo e scrittore francese Vincent Cespedes che dialogherà con il pubblico attraverso la traduzione della professoressa Mariagrazia Rispoli. La rassegna è organizzata dall’associazione Blow up di Grottammare per affrontare i rapporti tra cinema e filosofia, quest’anno è interamente dedicata al tema della mente. Attraverso film come Gran Torino, Neighbours, We want sex, La parola ai giurati, le ragazze e i ragazzi del Liceo Scienze Umane ’Corridoni-Campana’ di Osimo, del Liceo ’Stabili-Trebbiani’ di Ascoli Piceno, del Liceo ’Leopardi’ di San Benedetto, analizzeranno diversi modi di relazione mente-mondo, coordinate da Rebecca Speca, ex-alunna del Liceo ’Trebbiani’ di Ascoli Piceno. I consigli di lettura sono di Eleonora Tassoni della Libreria Rinascita di Ascoli.