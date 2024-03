Vincenzo Spina è andato in pensione. Il tributo dei suoi colleghi vigili del fuoco

Obiettivo pensione raggiunto. Da ieri Vincenzo Spina ha lasciato il servizio operativo nei vigili del fuoco dopo una vita trascorsa indossando la divisa del Corpo più amato dagli italiani. Ha iniziato la carriera nel 1990 a Verona per poi percorrere tappe intermedie a Rimini e Teramo prima di rientrare ad Ascoli. Ieri ha raggiunto lo striscione del traguardo del congedo lavorativo e ai margini della strada, ha trovato ad attenderlo i colleghi del turno C a salutarlo con i camion schierati per tributargli il tradizionale saluto a sirene spiegate.