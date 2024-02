Vincono i livornesi, la Fifa Security paga le assenze

Nella 15esima partita di Serie B di rugby, si è svolto al campo Mandela il Torneo dei due mari che ha visto in campo la FiFa Security Unione Rugby di San Benedetto contro i Lundax Lyons Amaranto di Livorno. Prima del fischio d’inizio un momento celebrativo in memoria della tragedia marittima del Moby Prince in cui persero la vita 141 persone, tra cui anche il sambenedettese Rosetti imbarcato come motorista sul traghetto. I capitani delle due squadre Andrea Del Prete e Matteo Magni, hanno ricevuto le maglie #iosono141 dal figlio di Rosetti, per non dimenticare il disastro navale più gravoso della flotta marittima italiana e di cui ancora si cerca la verità. La partita è stata molto combattuta, con azioni ripetute in entrambi i lati del campo, giocata molto in mischia e in touche. L’Unione Rugby ha realizzato 1 meta con Russo e 2 mete con Vaccari, di cui 2 trasformate da Perna, mentre i Lyons hanno realizzato 2 mete e 2 punizioni, chiudendo il match sul 19-20 a favore dei livornesi e che lascia l’amaro in bocca ai rossoblu che hanno affrontato il match con numerosi assenti. Il prossimo appuntamento sarà domenica 3 marzo e vedrà la FiFa Security San Benedetto impegnata fuori casa contro gli Highlanders Formigine.