’Vini in maschera’, evento nella filiale Bcc

La Banca del Piceno nella sede di Acquaviva, domani dalle ore 16 alle 20, ospiterà l’evento ‘Vini in Maschera’ organizzato dal Gruppo Giovani Soci. Una sfida originale, con la partecipazione dell’azienda vitivinicola Cantine di Castignano, che metterà alla prova le qualità dei partecipanti nel riconoscere i vini "mascherati", affidandosi esclusivamente ai propri sensi per indovinarne la sua origine e le sue caratteristiche.

L’evento, totalmente gratuito, è destinato non solo ai giovani soci della Banca del Piceno ma a tutti gli under 42 che vogliono conoscere il programma redatto dal Direttivo del Gruppo. Per partecipare basta iscriversi, compilando l’apposito format sul sito della Banca.

"Questo primo evento - ha dichiarato il presidente del Gruppo Giovani Soci Francesco Tonelli - offre un’occasione importante per conoscere da vicino il Gruppo, comprenderne i valori e i principi fondanti che da oltre 120 anni sono il volano della Banca del Piceno. Siamo orgogliosi di collaborare con Cantine di Castignano che si è resa disponibile a partecipare all’iniziativa mettendo a disposizione alcuni tra i suoi vini migliori".