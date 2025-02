’Vini in Maschera’, l’evento dei giovani soci della Banca del Piceno

Successo per la prima edizione di ’Vini in Maschera’, l’evento organizzato dal Gruppo Giovani Soci di Banca del Piceno, presso l’auditorium dell’istituto di credito di Acquaviva. L’appuntamento aperto a tutti gli under 42, ha messo alla prova le qualità dei partecipanti nel riconoscere i vini ’mascherati’, affidandosi esclusivamente ai propri sensi per indovinarne la tipologia. La sfida enologica è stata resa possibile grazie ai vini messi a disposizione dall’azienda vitivinicola Cantine di Castignano.

"Siamo in 997 – ha dichiarato il coordinatore del gruppo Giovani Soci Francesco Tonelli – un numero rilevante che ci auguriamo cresca ulteriormente. Per noi è importante dare voce ai nostri bisogni e a quello che ci aspettiamo nell’avvenire. Abbiamo a cuore il futuro della Banca e il futuro della banca siamo noi".

Sorpreso per le numerose presenze al primo evento dei giovani soci della Banca del Piceno, il presidente dell’istituto di credito Sandro Donati: "Iniziative come queste servono a conoscersi per iniziare a proporre idee di supporto a un Consiglio di amministrazione che ha bisogno anche della loro vitalità. I giovani sono sempre fonte di idee innovative, necessarie per stare al passo con i tempi".