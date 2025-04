Vinitaly al tempo dei dazi Usa: successo del Piceno

I vini del Piceno hanno conquistato il Vinitaly confermando la leadership del territorio per quanto riguarda il livello di qualità riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Manuel Pasquali Terre D’Arengo di Ascoli: "Abbiamo preparato la fiera programmando gli incontri pianificando gli incontri che abbiamo avuto nel nostro stand a Verona con buyers provenienti dalla Francia, dagli Usa, Belgio e Austria". Malgrado i dazi pensate di valutare anche le opportunità del mercato statunitense? "Certamente stiamo iniziando ad approcciare il mercato americano". Emmanuel De Angelis della cantina Il Conte Prandone di Monteprandone ha aggiunto: "Abbiamo avuto un ottimo afflusso di compratori nel nostro stand al Vinitaly tenendo conto che hanno confermato la presenza i nostri clienti storici europei provenienti in particolar modo dalla Germania, Belgio, Olanda, Svizzera ed est Europa ovvero dalla Romania, Bulgaria e Polonia". Quello della Polonia ha un mercato con nuove potenzialità? "Certamente, soprattutto i giovani polacchi apprezzano sempre più il vino italiano". E i compratori Usa? "Abbiamo confermato i trend di vendita. Anche in questo caso l’elevata qualità dei nostri prodotti che appartengono alla fascia alta del mercato e quindi vengono acquistati da compratori che hanno maggiori opportunità di spesa e malgrado i dazi vogliono comunque gustare un ottimo vino". Nel corso della rassegna l’azienda di Monteprandone ha ricevuto dal presidente della Banca del Piceno Sandro Donati il riconoscimento Talenti & Imprese. Luca Pallottini dell’azienda Le Canà di Carassai di "buyers stranieri che hanno visitato il nostro stand: Danimarca, Olanda e Belgio. Per il momento non esportiamo i nostri vini negli Usa". Matteo Quitadamo dell’Azienda Il Crinale di Castorano ha aggiunto: "La decisione degli organizzatori del Vinitaly di selezionare gli ingressi dando due giornate della rassegna agli operatori di settore ha dato i suoi frutti. Infatti abbiamo avuto la possibilità di incontrare nel migliore dei modi i nostri clienti anche grazie ad una pianificazione degli appuntamenti che abbiamo fatto prima di partire da Castorano". Avete ricevuto nel vostro stand anche compratori stranieri? "Grazie all’Ice – Istituto per il Commercio con l’Estero abbiamo ricevuto la visita di delegazioni straniere provenienti in particolar modo dai Paesi Europei".

Anche per Simone Spinelli della Tenuta Spinelli di Castignano "l’edizione 2025 per la nostra azienda si conclude con un bilancio positivo. Dall’estero sono venuti buyers soprattutto dall’Europa e in particolare da Belgio, Germania, Olanda, Bulgaria e Polonia. Soprattutto dagli ex Paesi dell’est Europa i consumatori sono maggiormente disponibili a consumare vini di qualità ad un prezzo maggiore". Non solo: "Il nostro vino Pecorino ha vinto sempre i tre bicchieri negli ultimi quindici anni. Probbilmente è il Pecorino più premiato".

Vittorio Bellagamba