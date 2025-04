Vinitaly, l’edizione 2025 all’ombra dei dazi

Prende il via domani a Veronafiere la 57esima edizione del Vinitaly che si concluderà mercoledì 9 aprile. Saranno 111 le aziende marchigiane presenti delle quali 53 all’interno della collettiva organizzata dalla Regione (43 IMT-Istituto Marchigiano di Tutela Vini e 10 Consorzio Tutela Vini Piceni). Oltre 1.000 metri quadrati di superficie espositiva all’interno del padiglione 7 (Stand C6-C7-C8-C9) e con la "Terrazza Marche" che proporrà in degustazione libera 215 etichette. Un grande evento che cercherà di ridare ossigeno al settore vitivinicolo, che rischia di andare in crisi dopo la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi del 20% sulle importazioni. Le Marche nel 2024, infatti, hanno fatto registrare una crescita dell’export, che ha sfiorato i 59 milioni di euro e con la Regione Marche che per il 2024-25 ha stanziato oltre 7 milioni di euro nell’ambito dell’Ocm vitivinicolo per azioni verso Stati Uniti, Canada, Sud Est Asiatico, Cina, Giappone, Singapore, Regno Unito e Svizzera. I dazi USA insomma, rischiano di rendere vani tutti gli sforzi fatti finora dalle aziende, anche del Piceno, per la conquista di nuovi mercati. Dazi al vino italiano ed europeo che comunque non hanno fermato gli operatori Usa in partenza per Verona: sono infatti oltre 3.000 i buyer americani in arrivo. Di certo con i soldi con cui un consumatore americano fino a ieri comprava cinque bottiglie di Prosecco, ora dovrà accontentarsi di quattro. Oppure, sostituirlo con un ‘CalSecco’: lo spumante prodotto dalle parti della Silicon Valley in California. E proprio sulla questione dazi, ieri è intervenuto il presidente di Confindustria Ascoli, Simone Ferraioli: "Ritengo che la questione dei dazi commerciali – ha dichiarato – al netto degli evidenti immediati nefasti impatti sugli scambi economici commerciali tra Usa e Ue, sia comunque ancora alle battute iniziali, o meglio è questo l’auspicio. Che ci siano margini di trattativa e di correzione futura. Speriamo che la Bce prosegua nella riduzione del costo del denaro".

Valerio Rosa