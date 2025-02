Violenta caduta sul sentiero dei Longobardi: difficile il soccorso al biker

Doppio intervento di soccorso ad escursionisti nella mattinata di ieri. Brutta disavventura per un biker rimasto vittima di una rovinosa caduta dalla mountain bike mentre percorreva il sentiero dei Longobardi nei boschi di Castel Trosino in quella che doveva essere una tranquilla uscita in bici per godersi la splendida giornata di sole. Mentre percorreva il sentiero in questione, l’uomo ha perso il controllo della bici cadendo a terra. A prestare i primi soccorsi al 70enne ascolano riverso a terra sono stati gli uomini della stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Spelologico Marche che hanno attivato anche l’elicottero Icaro 02. La squadra di terra del Soccorso Alpino nel frattempo si è portata sul luogo dell’incidente e, in collaborazione con i vigili del fuoco, ha stabilizzato e trasportato il paziente in una zona in cui l’elicottero potesse evacuare tramite verricello. Un’operazione sempre molto delicata ma che è stata portata a terra con perizia dagli uomini impegnati nel soccorso del 70enne ascolano. L’uomo è stato successivamente rivalutato sul posto dal medico anestesista- rianimatore, componente dell’equipaggio di Icaro 02 e successivamente issato a bordo. E’ stato quindi trasferito presso l’ospedale Torrette di Ancona.

Un’altra squadra della stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta ieri mattina, contemporaneamente l’intervento di Castel Trosino, nei boschi sopra Faete ad Arquata del Tronto, per un escursionista che ha accusato un malore. L’ uomo è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e dai Vigili del Fuoco. Una volta stabilizzato è stato trasportato fino all’ambulanza del 118.

p. erc.