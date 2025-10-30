Ha violentato per anni la figlia minorenne: condannato a 9 anni di carcere

Ascoli, 30 ottobre 2025 – Il giudice delle udienze preliminari di Fermo, Teresina Pepe, ha condannato a nove anni di reclusione un uomo residente in provincia di Ascoli Piceno riconosciuto colpevole di aver violentato per anni la figlia minorenne.

Un anno fa la giovane, oggi maggiorenne, ha trovato il coraggio di ribellarsi dopo anni di abusi e di rivolgersi all’avvocata Cristina Perozzi, alla quale ha raccontato l’incubo vissuto e mostrato messaggi del padre dal contenuto inequivocabile.

Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Ascoli, coordinate dalla Procura di Fermo, hanno portato all’arresto dell’uomo, che ha sempre negato ogni responsabilità sostenendo che la figlia avesse inventato tutto. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con la condanna e con la disposizione di un risarcimento provvisionale di 20.000 euro in favore della vittima.