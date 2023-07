Violenza a Ripaberarda Rissa con una barista, scatta il daspo urbano

Violenza al bar, due giovani allontanati per un anno da Ripaberarda e dal centro storico di Castignano. Il questore di Ascoli Piceno Massimo Modeo, su segnalazione del Comando provinciale dei carabinieri, ha emesso due nuovi provvedimenti di daspo urbano a seguito di gravi fatti occorsi nel tardo pomeriggio del 14 giugno scorso.

Quel giorno, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nei pressi di uno dei bar più frequentati della frazione di Ripaberarda di Castignano avvennero gravi disordini che si concretizzarono addirittura in una rissa con una dipendente del bar.

Per i due giovani destinatari dei citati provvedimenti, oltre alle conseguenze penali del loro comportamento, è scattato il cosiddetto daspo urbano per la durata di complessivi 12 mesi.

Nel periodo di valenza dei citati provvedimenti, i giovani non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nella zona della Frazione di Ripaberarda e nel centro storico di Castignano dalle ore 18 alle ore 6 di ogni giorno.

La violazione a tale divieto (che risponde all’acronimo D.a.c.ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. Il daspo urbano è una misura di prevenzione nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale.

Qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati, che è esattamente quanto deciso da quello di Ascoli Massimo Modeo. In ogni caso, la misura disposta ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.