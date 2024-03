Violenza al carcere del Marino. Aggrediti due agenti e un’infermiera

Alta tensione all’interno del carcere di Marino del Tronto venerdì scorso. In mattinata un detenuto di nazionalità nigeriana della sezione "alta sicurezza" si è scagliato contro un altro detenuto per motivi non chiari. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti e nella colluttazione che ne è nata due di loro sono rimasti feriti ed hanno dovuto far ricorso al pronto soccorso. In serata, intorno alle 20, ad essere aggredita è stata invece un’infermiera in servizio presso il carcere di Marino del Tronto che stava somministrando una terapia ad un detenuto di Ancona, di origini tunisine, che aveva preso a danneggiare la stanza medica, scagliandosi con estrema violenza contro suppellettili e scardinando un lavandino. Anche la donna è stata medicata all’ospedale Mazzoni da dove è stata dimessa con una prognosi di 4 giorni. Leggermente feriti anche due agenti di polizia penitenziaria che sono intervenuti per avere ragione del detenuto di "media sicurezza". Sugli episodi hanno preso posizione, avanzando tutta la loro preoccupazione sia i sindacati degli agenti di polizia penitenziaria, sia del personale sanitario. "Quello che è accaduto all’interno dell’ambulatorio medico del carcere di Ascoli è gravissimo e alla nostra collega va tutta la solidarietà oltre all’augurio di rimettersi presto e bene in salute" afferma Roberto Tassi, referente territoriale provinciale del sindacato degli infermieri Nursing Up. Anche nella veste di responsabile della sicurezza sul lavoro presso la Ast di Ascoli, Rossi ha chiesto l’immediata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) fra l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli e la Casa circondariale di Marino del Tonto. Nella missiva Tassi evidenzia che "la sicurezza dei lavoratori è un diritto fondamentale come è altrettanto fondamentale prevenire qualsiasi situazione di pericolo negli ambienti di lavoro, compreso il carcere di Ascoli". Per Tassi la sicurezza dei lavoratori va garantita attraverso il coinvolgimento e la collaborazione fra azienda sanitaria e carcere. Il Duvri sollecitato dal referente del Nursing Up dovrà quindi servire a individuare e valutare i rischi e, attraverso le opportune contromisure, garantire la salute e l’incolumità dei lavoratori.

Peppe Ercoli