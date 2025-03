Violenza al centro commerciale, si indaga sui profili social

Le indagini sulla presunta violenza subita da una studentessa di 14 anni di San Benedetto, avvenuta venerdì sera in un centro commerciale di Alba Adriatica, proseguono a cura dei carabinieri della locale compagnia. I militari dell’arma, che hanno ricevuto la denuncia presentata dalla giovane nella compagnia carabinieri di San Benedetto all’indomani dell’accaduto, stanno cercando di identificare l’autore della presunta violenza che si sarebbe consumata nel bagno dell’attività commerciale. La ragazza aveva ‘conosciuto’ il giovane tramite Instagram, attraverso il quale avevano scambiato molti messaggi fino a darsi appuntamento nel centro commerciale dove, secondo il racconto fatta dalla ragazza ai carabinieri, sarebbe stata attirata con la scusa di fare la spesa e dove il giovane avrebbe approfittato di lei facendosi seguire nel bagno. La mattina successiva la ragazza, accompagnata dalla madre e da una pattuglia dei carabinieri, cui preventivamente la famiglia si era rivolta, si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto dov’è stata sottoposta a vita ginecologica e relativi trattamenti clinici richiesti dal caso. I militari dell’arma di Alba Adriatica, con la collaborazione dei colleghi di San Benedetto, che hanno in mano le generalità del giovane con cui la studentessa si è appartata nel bagno del centro commerciale, stanno cercando di identificarlo, poiché il nome del profilo dell’uomo, potrebbe non essere reale. Gli investigatori, infatti, sono a lavoro per trovare riscontri a quanto la giovane ha raccontato nella denuncia presentata nella caserma della compagnia di San Benedetto. Un caso che impone molta prudenza considerata la gravità dell’evento rappresentato dalla studentessa.

ma. ie.