Violenza di genere, arriva il protocollo

A Palazzo dei Capitani ad Ascoli è stato firmato il Protocollo d’intesa Rete Donna, promosso dal prefetto Sante Copponi e sottoscritto da istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, del terzo settore, ordini professionali e organizzazioni sindacali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, costruendo una rete stabile di collaborazione tra i vari attori del territorio.

Durante l’evento, il prefetto ha ringraziato i firmatari e sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per tutelare le donne vittime di violenza, prevenire situazioni a rischio e promuovere una cultura del rispetto e della parità. Il protocollo prevede azioni concrete: promozione dei diritti umani tramite eventi pubblici; sensibilizzazione all’interno delle organizzazioni; coinvolgimento dei Comuni, anche attraverso fondi pubblici, per attività di ascolto e formazione degli operatori; sostegno sociale, economico e sanitario alle vittime; orientamento al lavoro per le donne in difficoltà.

Rete Donna rappresenta un passo importante per il territorio, unendo forze e risorse per affrontare una sfida che riguarda tutta la comunità. Un segnale forte per dire no alla violenza e sì alla solidarietà e alla responsabilità condivisa.