Violenza di genere. Un nuovo sportello per denunciare e per farsi ascoltare

Lunedì 9 giugno, a Grottammare, in via Marconi, 50 aprirà lo sportello del Centro Antiviolenza ‘Donna con te’, gestito dalla cooperativa sociale On the Road, che da 15 anni porta avanti sul territorio questo importante servizio. Si tratta di un punto di ascolto, sostegno e protezione per le donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza. Il Centro, la cui inaugurazione si terrà giovedì 5 giugno alle ore 11,30 nella sala del consiglio comunale di Grottammare, sarà attivo dalle ore 10 alle 12 di ogni lunedì. Il servizio è nato anni fa con lo scopo preciso di contrastare la violenza di genere offrendo luoghi sicuri e accoglienti dove le donne possano trovare ascolto, orientamento e strumenti concreti per affrontare il proprio percorso di fuoriuscita dalla violenza.

"È per noi una grande soddisfazione vedere Grottammare rientrare nella rete degli Sportelli Antiviolenza della Cooperativa On The Road e non possiamo che ringraziarli per aver ritenuto fondamentale inserire anche il nostro Comune nel loro progetto – dichiarano l’Assessore Monica Pomili e la Consigliera delegata alle Pari opportunità, Martina Sciarroni - Questa è un’azione concreta che si colloca in un percorso di sensibilizzazione e informazione che ci contraddistingue ormai da molti anni, e sottolinea la ferma volontà dell’amministrazione di ribadire che il contrasto alla violenza di genere è di fondamentale importanza per l’evoluzione sociale, economica e politica del nostro Paese".

Nel nuovo sportello sarà possibile accedere a colloqui di accoglienza, consulenze legali, sostegno psicologico, orientamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari locali. Tutto avverrà nel pieno rispetto della riservatezza, senza giudizio e con attenzione ai tempi e ai bisogni specifici di ciascuna donna.

"L’inaugurazione - come fanno sapere i vertici di On the Road - sarà un momento pubblico di presentazione del servizio, durante il quale sarà possibile incontrare le operatrici e approfondire l’importanza della rete territoriale nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Aprire uno sportello antiviolenza significa rendere visibile una possibilità, rafforzare una rete di protezione, offrire strumenti a chi troppo spesso è lasciata sola. È una scelta che parla di responsabilità, ma anche di fiducia nel cambiamento".

Per contatti è disponibile il numero telefonico 0735.739739 oppure la e-mail donnaconte@ontheroad.coop

Marcello Iezzi