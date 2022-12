Violenza sessuale dall’amico di famiglia, la madre della ragazzina torna in libertà

Il tribunale del Riesame di Ancona ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dall’avvocato Mauro Gionni per conto dalla mamma della ragazzina che sarebbe stata sottoposta a violenza sessuale da un amico di famiglia, Maurizio Strappelli (che nega ogni accusa), addirittura con la sua stessa complicità. La donna era stata posta agli arresti domiciliari dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti che ha successivamente respinto la richiesta di revoca della misura, accolta invece ieri dal tribunale del Riesame presieduto dal giudice Francesca Grassi che ha preso in esame anche la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dall’avvocato Paolo Massicci per Strappelli che è detenuto nel carcere di Marino del Tronto; in questo caso non è stata resa nota la decisione. Fin dall’inizio la mamma della ragazza ha negato ogni addebito riguardo l’accusa di non aver fatto nulla per impedire che la figlia minorenne avesse rapporti sessuali con il 60enne ascolano. Ha detto di aver appreso che Strappelli aveva tentato un approccio a sfondo sessuale con la figlia solo dopo che quest’ultima aveva compiuto 16 anni. Per questo nel ricorso al tribunale del Riesame l’avvocato Gionni ha sostenuto che la ragazza aveva una autonoma capacità di denuncia. Il penalista ha affrontato anche la questione intercettazioni che per la Procura rappresentano una sorta di "ammissione di colpa" di Strappelli che in una avrebbe affermato che la madre, con la quale aveva avuto rapporti in passato, si sarebbe fatta da parte per fare spazio alla figlia.

Secondo Gionni si tratta di una circostanza "assolutamente falsa, perché la madre non sapeva e, quando ha saputo, ha evitato che la figlia e lo Strappelli potessero vedersi di nuovo. Quindi, non solo non si è fatta da parte, ma ha tentato di impedire il ripetersi di ogni presunto fatto". In una seconda conversazione Strappelli avrebbe addirittura parlato alla madre della ragazzina di un presunto tentativo di rapporto, rifiutato dalla giovane. Per l’accusa, la reazione della mamma sarebbe stata "leggera", addirittura condita con una risata che per la difesa è stato invece un "ghigno rabbioso" accompagnato da un epiteto nei confronti dell’uomo. Gionni ha anche sostenuto che non c’era pericolo di inquinamento delle prove visto che i fatti sono accaduti molti anni fa e nemmeno quello di reiterazione del reato.

Peppe Ercoli