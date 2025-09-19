Violenza sessuale su ragazza minorenne: condannato al carcere un 24enne

Ascoli, 19 settembre 2025 – È stato condannato a 5 anni 4 mesi e 30 giorni di carcere un 24enne egiziano senza fissa dimora ritenuto responsabile dal tribunale di Ascoli Piceno di una violenza sessuale denunciata a metà settembre da una ragazza minorenne di San Benedetto. L’uomo è stato processato con rito abbreviato e doveva rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

I fatti addebitati risalgono a metà settembre 2024, allorquando, alle prime ore del mattino è giunta una chiamata al numero delle emergenze da parte di una donna che ha segnalato una giovane vittima di violenza sessuale nella zona del torrente Albula, in pieno centro cittadino. Le attività di indagine sono state svolte dai carabinieri, con la collaborazione del commissariato di Polizia di San Benedetto, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ascoli e hanno consentito di circostanziare le modalità attraverso le quali l’egiziano è riuscito nell’intento, di fatto, approfittando di una fragile condizione psicofisica della ragazza, turbata da una lite con un’amica avvenuta davanti a un noto locale della riviera. Offrendosi di accompagnarla mentre si allontanava da sola e confortarla, l’ha quindi condotta nel luogo appartato dove si è consumata la violenza.