Violenza sui genitori: ecco gli ammonimenti

Un mese di intensa attività preventiva per la Divisione Anticrimine della Questura di Ascoli, che nel solo aprile ha emesso diversi provvedimenti per contrastare gravi fenomeni di criminalità e pericolo sociale. In particolare, sono stati notificati quattro ammonimenti, due dei quali particolarmente significativi: riguardano episodi di violenza domestica nei confronti di anziani genitori, minacciati e aggrediti dai figli per ottenere denaro destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Gli altri due ammonimenti hanno riguardato casi di stalking ai danni di donne. Ad aprile sono stati emessi quattro fogli di via nei confronti di soggetti provenienti dalla Campania, sospettati di essere sul territorio per tentare truffe ai danni degli anziani.