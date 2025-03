Violenza sulle donne, Cna con ’On the road’

Al fianco delle donne, nel lavoro come in ogni ambito della vita. Un impegno sociale, ancor prima che professionale, che la CNA di Ascoli onora quotidianamente negli uffici di Ascoli e San Benedetto, affiancando cittadine e cittadini in ogni fase della vita, dalla nascita al pensionamento, nella consapevolezza che aiutare le donne significhi garantire loro diritti, sicurezza e serenità, in ottica presente e futura. Un impegno sociale condiviso appieno con la cooperativa sociale On the Road, che da oltre trent’anni opera sul territorio per tutelare e promuovere i diritti umani e civili di donne, uomini, persone transgender, bambine e bambini.

Nasce da queste premesse il progetto "Non sei sola", presentato ieri dal direttore Francesco Balloni, dalla presidente di On the Road Laura Gaspari e da Monia Capriotti del Comitato Impresa Donna. Un progetto che attraverso un percorso di sensibilizzazione e informazione intende fornire ad artigiani, associati e cittadini interessati di ogni età gli strumenti necessari per fornire un adeguato supporto alle donne vittime di violenza.

"Non sei sola" prenderà ufficialmente il via giovedì 20 marzo, alle ore 16, con il primo incontro online da due ore, in un ciclo di quattro appuntamenti pomeridiani in programma sulla piattaforma Teams. Per l’occasione, a intervenire sul tema del fenomeno della violenza maschile contro le donne saranno il direttore CNA Ascoli Francesco Balloni, Barbara Tomassini, Andrea Caranfa, Maura Donzelli e Daniela Zepponi. Il secondo incontro, in programma giovedì 3 aprile, sarà dedicato al ruolo dei Centri Antiviolenza, illustrando dettagliatamente i servizi di supporto disponibili per le donne che si trovano in situazioni di pericolo. A seguire, giovedì 8 maggio, la rete antiviolenza sarà al centro di un terzo incontro. Infine, l’incontro conclusivo di giovedì 29 maggio sarà dedicato ai centri per uomini autori di violenza.

Grazie al contributo di formatori ed esperti, i partecipanti avranno dunque l’opportunità di conoscere più da vicino le dinamiche alla base della violenza di genere, il ruolo dei Centri Antiviolenza e i comportamenti da mettere in atto in caso di potenziali situazioni di pericolo per le donne, tenendo alta l’attenzione su atteggiamenti e pregiudizi che, troppo spesso, minacciano il ruolo della donna, nel lavoro e non solo.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi scansionando il Qr code disponibile sulla locandina dell’iniziativa, sul sito cnapicena.it o sui canali social della CNA di Ascoli Piceno e della cooperativa On The Road.

Valerio Rosa